Успел "побрататься": солдат ВСУ устроил видеочат с ДНР

Солдат ВСУ в сети TikTok устроил видеочат с ДНР. За время общения он успел слить секретную информацию и "побрататься" с русским народом.

Этот факт заметил ветеран войны Александр Гром, который поймал парня "на горячем". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Автор: facebook.com/grom.alex.grom За время общения он успел слить секретную информацию и "побрататься" с российским народом

"Прямо сейчас в прямом эфире солдат срочной службы сливает информацию противнику. Утром пересмотреть уже будет невозможно", - написал Александр Гром.

На скринах видно, что к чату присоединились ДНР. Во время общения солдат был не прочь поделиться секретной информацией и обменяться пропагандистскими посланиями.

В комментариях Александр написал, что инцидент произошел на территории военной части Воздушных сил ВСУ в Купянске Харьковской области. Сам же солдат - уроженец Славгорода Днепропетровской области.

"Мальчик рассказывает о "братском народе" и "войне олигархов". Разбирайтесь теперь. А вот противник в курсе, когда станцию ​​включают в Купянске. Вот, где ценность информации", - возмутился украинский военный.

Украинская блогерша из Киева, известная в ТикТок под ником di.rubens, назвала Россию любимой страной. Видео было отснято на Майдане Независимости.