Ураган уничтожил полгорода: показали последствия страшной непогоды

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В четверг, 13 июня, Новомосковск Днепропетровской области накрыла непогода.

Ливень превратил улицы в реки. Сточные коллекторы не могли справиться с таким количеством осадков.

Ураган валил рекламные щиты и деревья. Некоторые из них падали прямо на здания и магазины.

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Некоторые районы города остались обесточены из-за повреждения электропроводов.

В течение 20-25 мая Закарпатье накрыл паводок, который нанес ущерб на более 500 млн грн. Средства потребуются на восстановление объектов социальной инфраструктуры, дорожного и водного хозяйства.