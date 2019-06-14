Ураган уничтожил полгорода: показали последствия страшной непогоды

В четверг, 13 июня, Новомосковск Днепропетровской области накрыла непогода.
Ливень превратил улицы в реки. Сточные коллекторы не могли справиться с таким количеством осадков.
Ураган валил рекламные щиты и деревья. Некоторые из них падали прямо на здания и магазины.
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Некоторые районы города остались обесточены из-за повреждения электропроводов.
В течение 20-25 мая Закарпатье накрыл паводок, который нанес ущерб на более 500 млн грн. Средства потребуются на восстановление объектов социальной инфраструктуры, дорожного и водного хозяйства.
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