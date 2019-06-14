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пятница, 14 июня 2019 12:09

Ураган уничтожил полгорода: показали последствия страшной непогоды
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Новомосковск Днепропетровской области накрыла непогода. Ливень превратил улицы в реки. Ветер валил деревья
Фото: dp.informator.ua
Новомосковск Днепропетровской области накрыла непогода. Ливень превратил улицы в реки. Ветер валил деревья
Новомосковск Днепропетровской области накрыла непогода. Ливень превратил улицы в реки. Ветер валил деревья
Новомосковск Днепропетровской области накрыла непогода. Ливень превратил улицы в реки. Ветер валил деревья
Новомосковск Днепропетровской области накрыла непогода. Ливень превратил улицы в реки. Ветер валил деревья

В четверг, 13 июня, Новомосковск Днепропетровской области накрыла непогода.

Ливень превратил улицы в реки. Сточные коллекторы не могли справиться с таким количеством осадков.

Ураган валил рекламные щиты и деревья. Некоторые из них падали прямо на здания и магазины.

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Некоторые районы города остались обесточены из-за повреждения электропроводов.

В течение 20-25 мая Закарпатье накрыл паводок, который нанес ущерб на более 500 млн грн. Средства потребуются на восстановление объектов социальной инфраструктуры, дорожного и водного хозяйства.

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Дата
14
июня

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