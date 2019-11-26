Управление полиции Львовщины обыскивают

Здание обыскивают детективы НАБУ. Фото: "Львовский портал"

НАБУ проводит обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской обл.

"Следственное действие санкционировано. Его осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской обл. при строительстве жилья для правоохранителей", - сообщает пресс-служба НАБУ.

Расследование проходит в связи с возможным злоупотреблением властью или служебным положением.

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Детективы НАБУ занимаются расследованием с июля 2019 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.