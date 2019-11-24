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воскресенье, 24 ноября 2019 17:25

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии

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Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

С Николаем Николаевичем были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей. Другие подробности происшествия неизвестны. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на информированный источник.

Николай Кулеба с сентября 2006 года по декабрь 2014 был начальником Службы по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета. В декабре 2014 года президент Петр Порошенко назначил его уполномоченным по правам детей. 19 мая 2019 его подписал указ об увольнении Кулебы с должности. В июне президент Владимир Зеленский переназначил Кулебу уполномоченным по правам детей.

Авария произошла днем 24 ноября в селе Чабаны на выезде из Киева. Легковой автомобиль Toyota Camry, которым управлял Николай Кулеба, врезался в микроавтобус Volkswagen. После этого Toyota улетела в сторону и врезалась в металлический отбойник с такой силой, что вырвала из асфальта его часть длиной около 4-х метров.

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Дата
24
ноября

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