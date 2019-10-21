Упал с 30-метровой скалы: браконьер погиб во время охоты

В Черновицкой области 37-летний мужчина погиб во время охоты, упав с 30-метровой скалы. Фото - cv.npu.gov.ua

В Черновицкой области 37-летний мужчина погиб во время охоты, упав с 30-метровой скалы. Тело обнаружили 20 октября в урочище "Костов Яр" между селами Кормань и Лопатов Сокирянского района.

Погибший не имел охотничьего удостоверения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Житель Сокирян был с группой охотников. По собственной неосторожности упал со скалы высотой примерно 30 метров на скалистую поверхность. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали в полиции.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи открыли уголовное производство.

На Ровенщине во время охоты 51-летний львовский бизнесмен попал из винтовки в другого охотника. Друзья вызвали "скорую" и сами везли раненого навстречу медикам. Впрочем, спасти жизнь 37-летнему жителю города Сарны не удалось.