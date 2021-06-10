Упал на "скорую": мужчина избил сестру и выпрыгнул с седьмого этажа

 
Ексклюзивы
1/5
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 558
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1170
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
Просмотров: 297
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 270
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1107
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 333
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 621
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 549
Женщина расправилась с тираном, на которого десятки раз заявляла в полицию
Женщина расправилась с тираном, на которого десятки раз заявляла в полицию
Просмотров: 918
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 774
Фото
Все фото
4
8
3
3
4
Ливень затопил улицы города - показали фото
Ливень затопил улицы города - показали фото
Мужчина в белье взобрался на строительный кран: снимали спасатели
Мужчина в белье взобрался на строительный кран: снимали спасатели
Супруги с 6-летней дочерью разбились на трассе: кадры аварии
Супруги с 6-летней дочерью разбились на трассе: кадры аварии
При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный
При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный
Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
Видео
Все видео
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
В толпу прилетела граната: момент взрыва попал на видео (18+)
В толпу прилетела граната: момент взрыва попал на видео (18+)
В Киеве ливни затопили улицы
В Киеве ливни затопили улицы
Интервью
1/5
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 270
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1107
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 540
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 387
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 639
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 351
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 10:49

Упал на "скорую": мужчина избил сестру и выпрыгнул с седьмого этажа

  Комментировать

В Ровно 30-летний мужчина избил 25-летнюю сестру. А потом закрылся в квартире и выпрыгнул из окна седьмого этажа, упав на "скорую", а оттуда - на ее водителя.

Трагедия произошла 9 июня на ул. Адама Мицкевича около около 19:40, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: rv.npu.gov.ua
  В Ровно 30-летний мужчина избил 25-летнюю сестру. А потом закрылся в квартире
В Ровно 30-летний мужчина избил 25-летнюю сестру. А потом закрылся в квартире

"На вызов о домашнем насилии приехала полиция, медики и мать детей вместе со знакомым. Последний пытался отверткой открыть дверь квартиры, но изнутри их открыла 25-летняя женщина. Мужчина сразу потянул ее на себя, а когда увидел, что злоумышленник приближается к выходу - закрыл дверь. В то же время дебошир и сам заперся изнутри. Женщине, которая имела явные телесные повреждения, медики оказывали помощь. Кроме того, на место происшествия прибыли спасатели, которые также пытались открыть дверь квартиры, чтобы убедиться, что с мужчиной все в порядке и он не нуждается в помощи. Но через несколько минут 30-летний мужчина выбросился с окна седьмого этажа. Он сначала упал на крышу "скорой", а затем - на водителя", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчину, который зарубил 35-летнюю сожительницу, нашли мертвым

Медики пытались спасти жизнь 30-летнего мужчины, но тот скончался на месте происшествия. Водитель скорой не пострадал. Пострадавшую госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом костей носа.

Автор: rv.npu.gov.ua
  Дебошир выпрыгнул из окна седьмого этажа, когда двери пыталась открыть спасатели. Упал на крышу "скорой", а затем на водителя. Погиб на месте
Дебошир выпрыгнул из окна седьмого этажа, когда двери пыталась открыть спасатели. Упал на крышу "скорой", а затем на водителя. Погиб на месте

Известно, что погибший к уголовной и административной ответственности не привлекался. В деле разбираются следователи.

В Днепре на ул. Данила Галицкого 17-летняя девушка выпала из окна пятого этажа. От травм она скончалась на месте. Очевидцы перед падением девушки слышали крики о помощи. На место происшествия вызвали полицию и "скорую".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Упал на "скорую": мужчина избил сестру и выпрыгнул с седьмого этажа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 7029
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 4869
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 3564
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
5
 Просмотров: 2458
Супруги с 6-летней дочерью разбились на трассе: кадры аварии
Супруги с 6-летней дочерью разбились на трассе: кадры аварии
3
 Просмотров: 2331
Происшествия
Легковушка врезался в маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие
Легковушка врезался в маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие Просмотров: 27
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
 Просмотров: 558
Украли знаменитую скамью на КПИ
Украли знаменитую скамью на КПИ Просмотров: 261
Виновник смертельной аварии скрылся за границу, услышав приговор
Виновник смертельной аварии скрылся за границу, услышав приговор Просмотров: 837
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
9
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
5
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
Голосов: 19
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть