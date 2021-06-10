Упал на "скорую": мужчина избил сестру и выпрыгнул с седьмого этажа

В Ровно 30-летний мужчина избил 25-летнюю сестру. А потом закрылся в квартире и выпрыгнул из окна седьмого этажа, упав на "скорую", а оттуда - на ее водителя.

Трагедия произошла 9 июня на ул. Адама Мицкевича около около 19:40, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: rv.npu.gov.ua В Ровно 30-летний мужчина избил 25-летнюю сестру. А потом закрылся в квартире

"На вызов о домашнем насилии приехала полиция, медики и мать детей вместе со знакомым. Последний пытался отверткой открыть дверь квартиры, но изнутри их открыла 25-летняя женщина. Мужчина сразу потянул ее на себя, а когда увидел, что злоумышленник приближается к выходу - закрыл дверь. В то же время дебошир и сам заперся изнутри. Женщине, которая имела явные телесные повреждения, медики оказывали помощь. Кроме того, на место происшествия прибыли спасатели, которые также пытались открыть дверь квартиры, чтобы убедиться, что с мужчиной все в порядке и он не нуждается в помощи. Но через несколько минут 30-летний мужчина выбросился с окна седьмого этажа. Он сначала упал на крышу "скорой", а затем - на водителя", - рассказали в полиции.

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Медики пытались спасти жизнь 30-летнего мужчины, но тот скончался на месте происшествия. Водитель скорой не пострадал. Пострадавшую госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом костей носа.

Автор: rv.npu.gov.ua Дебошир выпрыгнул из окна седьмого этажа, когда двери пыталась открыть спасатели. Упал на крышу "скорой", а затем на водителя. Погиб на месте

Известно, что погибший к уголовной и административной ответственности не привлекался. В деле разбираются следователи.

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