Умерла женщина, которую поджег 19-летний брат

В Хмельницком умерла 33-летняя женщина, которую поджег 19-летний брат. Фото: t.me/khmlv

В Хмельницком 5 января умерла 33-летняя женщина, которую поджег родной 19-летний брат.

За ее жизнь почти неделю боролись медики. Женщина находилась в тяжелом состоянии: имела 50% ожогов тела. О смерти потерпевшей сообщили в Telegram-канале "Хмельницкий Live".

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Следователи переквалифицировали уголовное производство с покушения на умышленное убийство.

Злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

Трагедия произошла 31 декабря в селе Романовка Чемеровецкого района. Женщина пришла на празднование Нового года к матери. Там во время застолья она поссорилась с 19-летним братом. Тот взял бензин, облил им сестру и поджег.