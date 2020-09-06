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воскресенье, 06 сентября 2020 14:37

Умерла мать мальчика, который с родителями вынужденно жил в парке в Одессе
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В Одессе из-за трудные обстоятельства семья с 9-летним сыном была вынуждена жить в парке
Фото: acebook.com/Дмитрий Ревун
В Одессе из-за трудные обстоятельства семья с 9-летним сыном была вынуждена жить в парке
В Одессе из-за трудные обстоятельства семья с 9-летним сыном была вынуждена жить в парке
В Одессе из-за трудные обстоятельства семья с 9-летним сыном была вынуждена жить в парке
В Одессе из-за трудные обстоятельства семья с 9-летним сыном была вынуждена жить в парке

У 9-летнего мальчика с инвалидностью, который жил вместе с родителями в парке в Одессе, умерла мать.

Женщина также имела инвалидность. Она умерла 4 сентября, сообщил заместитель начальника ювенальной превенции полиции в Одесской области Дмитрий Ревун.

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"Перед самой непогодой (в Одессе идут дожди. -Gazeta.ua), на несколько дней удалось найти временное жилье для отца ребенка и средства, чтобы можно было существовать. Служба по делам детей активно включилась в ситуацию и сопровождает ребенка. Одесские волонтеры обещали включиться в помощь отцу и сыну, в понедельник все вместе подумаем о ближайших планах: психологи, юристы, работа, жилье ... Им придется планировать жить по-новому, в новых условиях. И важно, что нашлись люди, готовые принять активное участие в жизни этой семьи", - написал Ревун в Facebook.

Мальчику о смерти матери должен был сообщить отец.

Через трудные обстоятельства семья была вынуждена жить в парке. Мальчик вместе с родителями спал на земле, школьные задания выполнял на камнях. О семье правоохранителям сообщили очевидцы. Выяснилось, отец ребенка - сирота. Потеряв временное жилье и работу, их семья оказалась в парке. Ребенка сразу забрали в больницу. Оттуда должны направить в центр социально-психологической реабилитации детей. Решался вопрос об объединении родителей с ребенком.

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Дата
06
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