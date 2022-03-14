Умерла беременная, пострадавшая при обстреле роддома в Мариуполе

В Мариуполе умерла беременная. Фото: Корреспондент

Одна из беременных, пострадавшая при обстреле роддома в Мариуполе, умерла.

Женщина скончалась вместе с нерожденным ребенком. Именно она была первой беременной с фото бомбардировки больницы, сообщила журналистка Ася Долина в фейсбуке.

"Первая беременная девушка по видео/фото репортажей с места бомбардировки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее не рожден не выжил", - написала журналистка.

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Этот факт подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который и сделал фото беременной девушки на носилках. Ее выносили из разбомбленной больницы.

В результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы и родильного в Мариуполе Донецкой области три человека погибли. Среди них один ребенок – девочка