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пятница, 30 апреля 2021 13:17

Умерла 5-летняя девочка, которую мать накормила грибным супом

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Умерла 5-летняя девочка, которую мать накормила грибным супом
Супруги Алексеенко накормили детей ядовитыми грибами. 5-летняя девочка не выжила. Фото: suspilne.media

30 апреля в Чернигове в областной детской больнице умерла 5-летняя девочка, которая попала в медучреждение после отравления грибным супом.

У ребенка отказали внутренние органы, сообщила медицинский директор областной детской больницы Ольга Иванова.

"Это – отравление. И печень, и другие органы отказали, и центральная нервная система. Она к нам попала уже в коме. Поражения тяжелое было с самого начала", — говорит Иванова, передает "Общественное".

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В медучреждение 7-месячного Витю и 5-летнюю Алину 26 апреля доставили без сознания. Мальчик самостоятельно не дышал, у девочки отказывала печень. Их перевели на аппаратное дыхание. На следующий день в больницу попали еще двое детей из семьи. Все трое до сих пор в реанимации.

"Младший мальчик в тяжелом состоянии, тоже на ИВЛ. А двое детей, которым три и шесть лет, в тяжелом состоянии, но пока в более-менее компенсированном", — сказала Ольга Иванова.

По словам матери пострадавших детей, она приготовила грибную юшку. Оказалось, что родители накормили детей ядовитыми грибами-строчками, поверхность которых напоминает морщины.

Семья проживает в Репкинском районе. В семье воспитывается пятеро детей. Были в поле зрения социальных служб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами. Дело об отравлении детей полицейские расследуют как невыполнение обязанностей по уходу за детьми.

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Дата
30
апреля

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