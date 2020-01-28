Умерла 19-летняя студентка, выбросившаяся с 7-го этажа

В Одесской области 19-летняя Анастасия Швец выбросилась из окна 7-го этажа. Через 4 суток скончалась в больнице. Фото: facebook.com/tatyana.shvets.79

Ночью 28 января в больнице в Черноморске Одесской области умерла 19-летняя Анастасия Швец, которая выбросилась из окна 7-го этажа.

За ее жизнь врачи боролись 4 суток, неравнодушные сдавали кровь и помогали финансово, но тщетно. О смерти дочери в Facebook сообщила мать Татьяна Швец.

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"Сегодня ночью мой Ангелочек покинул нас навсегда! Моя Настенька! Прости меня, я не спасла тебя!" - написала женщина.

Добавила, что прощание с Анастасией будет в четверг, 30 января, в 11.30, в Доме стоматологии на ул. Виталия Шума, 9.

Анастасия Швец выбросилась с окна 7-го этажа ночью 24 января. Была в крайне тяжелом состоянии, поэтому ее нельзя было транспортировать в областную больницу. О причине трагедии мать Анастасии просила не спрашивать.