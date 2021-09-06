Умер замученный 7-летний мальчик из Черкасс

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 261
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 837
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 540
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 450
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 6300
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2133
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 324
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1854
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 10125
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 3717
Фото
Все фото
4
4
12
5
3
На сахарном заводе произошел взрыв, есть пострадавшие
На сахарном заводе произошел взрыв, есть пострадавшие
Убийство женщины и ее 13-летней дочери: что известно о задержанном и мотивах
Убийство женщины и ее 13-летней дочери: что известно о задержанном и мотивах
Украинец спрятал 775 телефонов под запчастями: контрабандиста задержали
Украинец спрятал 775 телефонов под запчастями: контрабандиста задержали
Первые версии и новые фото пожара в костеле Святого Николая
Первые версии и новые фото пожара в костеле Святого Николая
Пожар в костеле Святого Николая: новые подробности
Пожар в костеле Святого Николая: новые подробности
Видео
Все видео
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
Горит костел Святого Николая в центре Киева. Поврежден орган
Горит костел Святого Николая в центре Киева. Поврежден орган
Полицейский спас самоубийцу, который едва не спрыгнул с девятого этажа
Полицейский спас самоубийцу, который едва не спрыгнул с девятого этажа
Авария с участием полицейского попала на видео
Авария с участием полицейского попала на видео
Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1143
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1134
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 423
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1017
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2034
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
1 Просмотров: 495
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
понедельник, 06 сентября 2021 10:29

Умер замученный 7-летний мальчик из Черкасс

  Комментировать
Умер замученный 7-летний мальчик из Черкасс
В истязании ребенка правоохранители подозревают неродную бабушку. Фото: znak.com

В Черкасской детской областной больнице умер 7-летний мальчик. Андрея госпитализировали с травмами. Ребенок находился в терминальной коме.

За жизнь мальчика медики боролись две недели. У него была черепно-мозговая травма и многочисленные повреждения - надорванное ухо, губа и половой орган. У ребенка были пролежни. Также на теле мальчика обнаружили следы от окурков, сообщает директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий местному изданию "Про все".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отец 6-летнего мальчика с оторванными губами и ухом сделал неожиданное заявление

Мальчик умер 5 сентября в 18:10. В причастности травмирования ребенка правоохранители подозревают неродную бабу мальчика. Сейчас она в СИЗО.

Изуродованного мальчика нашли во дворе дома вблизи детского парка. Сторож парка еще 24 августа слышал детские крики. Вероятно, тогда и издевались над мальчиком. Через несколько дней баба, во дворе которой ребеонок и получил травмы, вызвала "скорую".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер замученный 7-летний мальчик из Черкасс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Пыкассо нарисовал грядущую войну

Самое читаемое
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты Просмотров: 6318
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
9
 1 Просмотров: 6300
Британская модель похвасталась аппетитными формами
Британская модель похвасталась аппетитными формами
3
 Просмотров: 4320
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
3
 Просмотров: 4086
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 3196
Происшествия
Слегли почти 200 школьников гимназии Киева. Плохо и родителям
Слегли почти 200 школьников гимназии Киева. Плохо и родителям Просмотров: 504
На Прикарпатье отравились 18 детей
На Прикарпатье отравились 18 детей Просмотров: 153
ДТП в Харьковской области: погибла пенсионерка, ребенка госпитализировали
ДТП в Харьковской области: погибла пенсионерка, ребенка госпитализировали Просмотров: 153
На сахарном заводе произошел взрыв, есть пострадавшие
На сахарном заводе произошел взрыв, есть пострадавшие
4
 Просмотров: 819
Бездомный угрожал убить Зеленского
Бездомный угрожал убить Зеленского Просмотров: 549
Больше всего комментируют
18
Виктора Ющенко отравили токсинами
10
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию
2
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
2
"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление
2
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
Голосов: 34
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть