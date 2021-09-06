Умер замученный 7-летний мальчик из Черкасс

В истязании ребенка правоохранители подозревают неродную бабушку. Фото: znak.com

В Черкасской детской областной больнице умер 7-летний мальчик. Андрея госпитализировали с травмами. Ребенок находился в терминальной коме.

За жизнь мальчика медики боролись две недели. У него была черепно-мозговая травма и многочисленные повреждения - надорванное ухо, губа и половой орган. У ребенка были пролежни. Также на теле мальчика обнаружили следы от окурков, сообщает директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий местному изданию "Про все".

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Мальчик умер 5 сентября в 18:10. В причастности травмирования ребенка правоохранители подозревают неродную бабу мальчика. Сейчас она в СИЗО.

Изуродованного мальчика нашли во дворе дома вблизи детского парка. Сторож парка еще 24 августа слышал детские крики. Вероятно, тогда и издевались над мальчиком. Через несколько дней баба, во дворе которой ребеонок и получил травмы, вызвала "скорую".