Умер военный и бывший нардеп Евгений Дейдей

Не стало экснардепа и военного 34-летнего Евгения Дейдея.

Об этом сообщила его жена Дарина Дейдей в Instagram. Без мужчины остались трое детей.

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"Мой Евгений, я очень люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что делать теперь. Не знаю, как мне теперь жить. Я знаю только то, что буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой", - написала она.

Причина смерти не уточняется.

Евгений Дейдей – координатор батальона патрульной службы милиции спецназначения "Киев-1" Главного управления МВД Украины в городе Киеве, народный депутат Украины восьмого созыва, член МГО "Депутатский контроль", советник министра внутренних дел Украины.

В 2004 году участвовал в "Оранжевой революции". 23 марта 2012 года Суворовский районный суд города Одессы приговорил Дейдея к 5 годам лишения свободы за разбойное нападение – с отсрочкой на три года.

Его включили в Военный совет (специальный орган, разрабатывающий предложения по обороноспособности Украины) 10 сентября 2014 года на съезде партии "Народный фронт". В том же году избрали в Верховную Раду по списку "Народного фронта".

В марте 2015 стал членом Межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль".

Был одним из участников драки в Верховной Раде 11 декабря 2015 года. Тогда нардепы из "Народного фронта" избивали Олега Барну. Дейдей вместе с Максимом Бурбаком держали.

С июня по сентябрь 2020 работал помощником начальника Главного управления Нацполиции Киева.