Умер один из подростков, которого сбил пьяный на "Жигулях"

Фото: Елена Куцан-Брейтенфельд

В больнице Харькова умер 14-летний Георгий Куцан из Краматорска Донецкой области 1 августа.

На Харьковщине он гостил у родственников. Его вместе с товарищем сбил на обочине пьяный на "Жигулях". За жизнь Георгия медики боролись пять суток, но усилия оказались напрасными.

Парень учился в краматорском лицее №4 "Успех", рассказала Gazeta.ua директор заведения Ирина Каракулова.

"Хороший мальчик, положительный во всех отношениях, хорошая семья. Георгий был порядочным, честным, всегда готов был прийти на помощь как одноклассникам, так учителям. Играл на гитаре. Надеялись до последнего, что ребенка спасут. Это большое горе для нас всех", - рассказала Каракулова.

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На лечение Георгию собирали средства все неравнодушные. Их перечислят на лечение онкобольного мальчика, сообщила мать погибшего Елена Куцан-Брейтенфельд.

Георгия похоронят в Краматорске завтра, 3 августа.

Другого пострадавшего в аварии вывезли на лечение за границу.

ДТП произошло вечером 27 июля в поселке Вильча Чугуевского района. Легковушка на большой скорости снесла парней 14 и 15 лет. Водитель скрылся. За считанные минуты полиция разыскала машину и задержала 65-летнего водителя - нетрезвый мужчина прятался в посадке за поселком.