Умер до приезда "скорой": на стройке погиб молодой рабочий

Во Львовской области 22-летнего парня убило током. Фото: Informs

Во Львовской области 22-летний парень погиб от удара тока.

Трагедия произошла вв селе Андреевка Буского района. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

"Парень во время проведения строительных работ стал на неисправный электрический удлинитель и получил поражение током. Он умер до приезда "скорой", - отметили в сообщении.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где находились пять человек. Трое мужчин погибли сразу. Двух женщин госпитализировали.