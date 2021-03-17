Умер 3-летний мальчик, которого в прошлом году спасли от коронавируса

В мае прошлого года Павлика окрестили. Обряд провели в палате Могилев-Подольской окружной больницы. Крестными ребенка стали друзья матери. Фото: suspilne.media

В реанимации Могилев-Подольской окружной больницы на Виннитчине умер 3-летний Павел Лутковский из села Боровка Черновицкого района.

В прошлом году медики спасали его от коронавируса. Опять попал в больницу в тяжелом состоянии 13 марта. О смерти мальчика в Facebook сообщил нардеп Геннадий Вацак.

"Паша уже на небесах. Полчаса назад ребенок умер в больнице, не приходя в сознание", - написал Вацак.

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У Павлика была двухсторонняя пневмония. Был истощен, неухоженный, имел критически низкий вес и пролежни. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него остановилось сердце вследствие интоксикации, рассказал Gazeta.ua детский анестезиолог Олег Хухла.

"Мальчик попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, деструкцию легких, критический уровень сатурации, правосторонний пневмоторакс и накопления гноя. Также у мальчика была энцефалопатия, он был неконтактный, без сознания. Его общее состояние ухудшалось, развилась почечная недостаточность. У него остановилось сердце вследствие интоксикации, которая развернулась на фоне воспаления легких", - говорит врач.

Павлик Лутковский - из многодетной семьи. Коронавирус у него обнаружили в марте прошлого года. В Могилев-Подольскую окружную больницу мальчика привезли без пульса - в коме. Ребенок 12 мин. пробыл в состоянии клинической смерти. Затем были 12 дней комы на аппарате ИВЛ. За его жизнь 3 недели боролись медики. От Covid-19 мальчик выздоровел. Но из-за кислородного голодания мозга имел тяжелые нарушения сознания.