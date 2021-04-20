Умер 20-летний мужчина, который стрелял в себя при задержании

В Житомире умер 20-летний мужчина, который попал в себя при задержании. Фото: zhitomir-online.com

В больнице в Житомире умер 20-летний мужчина, который попал в себя при задержании на ул. Королева. Имел ранения лица и руки.

Его не стало ночью 20 апреля. Известно, что 20-летие он отметил недавно, сообщает zhitomir-online.

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В управлении патрульной полиции начата служебная проверка обстоятельств указанного события.

Территориальное управление ГБР расследует действия патрульных.

В Житомире мужчина, которого заподозрили в хулиганстве, дважды выстрелил в себя из пистолета, когда убегал от полиции. Нарушителя в бессознательном состоянии госпитализировали. Инцидент произошел днем ​​17 апреля. Следователи изъяли пистолет. По предварительным выводам экспертов, это револьвер "Флобер".