Умер 14-летний школьник, который пережил клиническую смерть

В Запорожье умер 14-летний Иван Чекулаев, у которого в начале сентября на уроке остановилось сердце. Фото: facebook.com/milena1231

В Запорожье 19 сентября умер школьник 14-летний Иван Чекулаев, у которого на уроке остановилось сердце.

Подросток с начала сентября находился в реанимации местной больницы. Однако спасти его не удалось, сообщила в Facebook мать мальчика Милена Чекулаева.

"Ваня стал ангелом и ушел от нас. Он устал, его сердце остановилось. Спасибо огромное врачам детской реанимации за усилия. Спасибо всем, кто нас поддерживал и молился. Молимся за душу моего любимого сына Ивана. С Иваном ушла часть и меня", - написала женщина.

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Прощание со школьником состоится 22 сентября в 12:00 в Кафедральном Соборе Святой Троицы на ул. Культурной.

"Мой сын безгрешен, он добрый, умный, хороший, спокойный. Царство небесное. Его встретят там обязательно. Он лучший мальчик в мире", - добавила Милена Чекулаева.

В Запорожье ученик гимназии №8 пережил клиническую смерть во время урока 3 сентября. Плохо парню стало во время урока истории. Он поднял руку и сказал учительнице о самочувствии. После чего начал терять сознание. Подростка до приезда "скорой" пытались реанимировать работники школы. После чего его госпитализировали.