Укрзализныця назначает новые поезда для эвакуации

Поезда смогут транспортировать людей в Польшу. Фото: УЗ

Укрзализныця анонсировала новые эвакуационные поезда.

Назначили дизель-поезда, которые будут курсировать по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Хелм и обратно, сообщает компания.

Поезд №7620/7621 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм отправился из Львова 1 марта в 9:00.

Поезд №7614/7615 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 1 марта в 14:00.

Посадка будет производиться в порядке живой очереди. Предпочтение будут отдавать женщинам, детям и пожилым людям.

Поезд №45 Краматорск-Ужгород в 8:00 отправился из Лимана в Краматорск. Из Краматорска планируется отправление в 12:00 в Ужгород.

Прицепят дополнительные вагоны к поезду №67 Киев – Варшава для эвакуации женщин и детей из Киева. Поезд отправится с киевского вокзала в 19:13.

На границе с Польшей пассажирам предоставят специальный поезд из польских вагонов, который доставит их в Варшаву. Там беженцы получат убежище, еду и все, что нужно для проживания на первое время.

Дополнительные вагоны станции Львов прицепили к поезду №36 сообщением Одесса – Перемышль.

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В 12:40 с левого берега Киева отправится "Интерсити" Дарница – Львов.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.