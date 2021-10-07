Укрэксимбанк выдал 60 млн кредита фирме, которая поддерживает боевиков

Стало известно, за что напали на журналистов "Схем". Фото: Радио Свобода

Государственный Укрэксимбанк выдал 60 млн долларов кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донецкой области (ОРДО), на которой действует при поддержке России группировки ДНР, и платит налоги оккупационной власти.

В качестве гарантии возврата этих денег, под залог банк взял объект, ценность и надежность которого сомнительные - ведь за него годами шла борьба в нескольких юрисдикциях, сообщает Радио Свобода.

Руководитель в то время Укрэксима Евгений Мецгер - земляк президента из Кривого Рога, банкир с почти 20-летним стажем.

Юлия Мецгер - близкая подруга Елены Кравец из "95-го квартала". В июле 2019-го ее назначают в наблюдательный совет другого государственного финучреждения - "Приватбанка" - по президентской квоте.

Укрэксимбанк - крупный банк, третий в стране по размеру активов. Создавался в начале 1990-х, чтобы обслуживать в основном экспортно-импортные операции, впоследствии занял нишу просто корпоративного банка, который специализируется на обслуживании бизнеса.

Сейчас он один из крупнейших кредиторов президентского проекта "Большая стройка". В июне занял "Укравтодора" очередные 5 млрд гривен на ремонт дорог.

В начале этого года банк выдал кредит госпредприятию Антонов - 3 млрд гривен на строительство трех новых самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины.

Только при нынешнем руководстве банка государство профинансировало Укрексим почти 7 млрд гривен. А всего за последние 12 лет - докапитализация за счет налогоплательщиков составила более 42 миллиардов гривен.

В апреле 2021 Укрэксимбанк принял решение выдать кредит на 60 млн долларов двум компаниям. Сейчас владельцем обоих есть Сергей Брюховецкий. Он выступает поручителем по договору.

Сергей Брюховецкий - владелец бизнеса на оккупированной территории в родной Горловке. Речь идет о компании "Спец-Реммаш".

Эта компания, зарегистрированная в Горловке, в украинском реестре юридических лиц.

Но 11 декабря 2014 оккупационная власть в Горловке зарегистрировала компанию "Спец-Реммаш" уже по так называемым местными "законами".

Проводя активную хозяйственную деятельность, бизнес Брюховецкого платит налоги в местный "бюджет" ОРДО.

Например, за 7 месяцев 2021 компания уплатила в казну оккупационной администрации минимум три с половиной миллиона рублей. Это примерно 1,4 миллиона гривен.

Чтобы получить многомиллионный валютный кредит у Укрэксимбанка, государственного финучреждения предложили залог. Это - один из крупнейших в Украине, киевский торгово-развлекательный центр SkyMall. Этот актив известен тем, что вокруг него уже десятилетия идет борьба. До сих пор продолжается уголовное производство, которое ведет Государственное бюро расследований в сопровождении Офиса генерального прокурора. Из-за этого на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывали арест.

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В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгер. В съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгер не понравилось один вопрос журналистов-расследователей Кирилла овсяная. В Укрэксимбанка 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику в них никто не отбирал. В тот же день журналисты воспроизвели уничтожено видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.