Украшение с сотнями бриллиантов хотели провезти в Украину как бижутерию

Фото: "Думская"

Крест с бриллиантами и рубинами пытались провезти в Одессу из Великобритании под видом бижутерии.

Украшение от бренда Theo Fennell содержит 300 бриллиантов и рубинов. Ее отправили в обычной бандероли, сообщает "Думская".

Отправка следовала из английского графства Кент. В декларации указали, что это бывшая в употреблении бижутерия ценой в 57 фунтов стерлингов - 2189 грн.

Крест лежал в простой коробке без опознавательных знаков. Позже выяснилось, что брендовый футляр отправили отдельно на адрес того же получателя.

Таможенники заметили на украшении логотип ювелирной компании и направили его на экспертизу.

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Специалисты Государственного геммологического центра установили, что украшение содержит 100 бриллиантов и 186 рубинов. Цепочка украшают 8 больших белых бриллиантов.

Стоимость украшения составляет около 4,2 тыс. фунтов стерлингов - 161 тыс. грн. Это в 73 раза дороже заявленной в декларации стоимости.

Крест с цепочкой изъяли. Составили протокол о нарушении таможенных правил.

Таможенники остановили незаконный вывоз 285 кг необработанного янтаря из Украины в Китай. Груз пытались отправить как багаж без сопровождения. Для этого физическое лицо забронировало в самолете 13 мест, а в таможенной декларации задекларировала груз как вещи.