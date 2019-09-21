Украинского зароботчанина нашли мертвым в лесополосе в Польше

В Польше в лесополосе нашли мертвым украинца Ивана Шпачука. Исчез более 2 месяцев назад. Фото - Буг

В Польше нашли мертвым Ивана Шпачука из поселка Иванычи Волынской области.



18 мая поехал в Польшу на заработки, пересекая пункт пропуска "Устилуг". 3 июля он перешел из одной работы на другую. С тех пор родные не могли установить с ним связь.

17-го сентября тело мужчины нашли в лесополосе под Варшавой, причина смерти будет установлена ​​после вскрытия 23-24 сентября, сообщает "Буг".

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Как сообщают родственники погибшего, тело находится в г. Серодзь, Лодзинское воеводство. 23-го сентября его должны перевезти в Варшаву в похоронное бюро.

Все обстоятельства смерти украинца устанавливает полиция.

В польском городе Ґожув-Великопольский 26-летний местный житель застрелил украинскую зароботчанку. Мужчина зашел в прачечную, где работала женщина и выстрелил ей в голову. Владельцы прачечной пытались оказать женщине помощь, но она скончалась на месте. Мужчина скрылся на авто. Его остановили патрульные вблизи Берлина. Мужчина вышел из машины и направил на них оружие. Полицейские открыли огонь на поражение и застрелили подозреваемого.