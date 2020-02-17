Украинский самолет сбили над Тегераном: 40 дней после трагедии

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17 февраля проходит 40 дней после крупнейшей катастрофы украинской аваиации.

8 января в небе над столицей Ирана Тегеране двумя ракетами был сбит украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.

11 погибших были гражданами Украины. Это пассажиры: 61-летняя Ольга Кобюк и Елена Малахова, 38 лет. Остальные - члены экипажа: бортпроводники 27-летняя Екатерина Статник, Мария Микитюк, 24 года, 28-летняя Валерия Овчарук, Юлия Сологуб, 25 лет, 24-летний Денис Лихно, Игорь Матьков, 34 года, второй пилот 48-летний Сергей Хоменко, инструктор Алексей Наумкин, 42 года, и командир экипажа Владимир Гапоненко, 50 лет.

Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. Однако уже вечером 9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Появились фото обломков ракет, которыми могли сбить самолет, а также видео момента трагедии.

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Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. Его ошибочно приняли за вражеский объект после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

На сегодня Иран до сих пор не обнародовал записи из "черных ящиков". Говорят, не могут их расшифровать. Но не собираются отдавать бортовые самописцы одной другой стране, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Но подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной в расследовании обстоятельств трагедии самолета МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские военные не пытались скрыть вину за сбитый 8 января вблизи Тегерана пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины". И призвал их извиниться за то, что не сразу взяли на себя ответственность за аварию "Боинга".