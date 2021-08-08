Украинский курорт ушел под воду

Непогода наделала беды в курортной Кирилловке в Запорожской области 7 августа.

После ливня дворы на ул. Приморский бульвар превратились в озера, сообщили в областной Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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"Был сильный дождь и шквальный ветер скоростью до 20 метров в секунду. В результате непогоды затопленными оказались домохозяйства", - сказано в сообщении.

С опубликованных фото видно, что вода попала даже в дома.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Каменец-Подольский накрыла непогода. Мощный ураган повалил деревья и электроопоры, обесточил улицы и повредил крыши. На ул. Вокзальной, Хмельницкой, по проул. Новый сорвало крыши. Кроме этого, жители имеют проблемы с газоснабжением.