Украинский курорт накрыла пыльная буря

Фото: "Новий візит"

5 августа на Генический район Херсонской области налетел мощный ветер, образовавший пылевую бурю.

Сильный северо-западный ветер со шквалами и лишь кратковременные периодические осадки привели к тому, что Геническ накрыло пылевой бурей, сообщает "Новый визит".

Из-за облаков пыли, которые поднялись с полей, ухудшилась видимость на некоторых участках дорог района.

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В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) количество обесточенных населенных пунктов в 5 областях Украины выросло до 61. Непогода наблюдается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.