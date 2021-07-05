Украинский альпинист погиб в Грузии

Анатолий Мрачковский сорвался при спуске. Фото: pexels.com

Украинский альпинист Анатолий Мрачковский погиб в Грузии.

Трагедия произошла во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд, сообщает Федерация альпинизма и скалолазания Киева.

Альпинист сорвался на снежном склоне на высоте 3,4 тыс. м.

"Анатолий был вертолетом доставлен в местную больницу города Местия, где, к сожалению, врачи констатировали его смерть. Сейчас предпринимаются усилия, чтобы как можно быстрее доставить тело Анатолия на родину из Грузии", - говорится в сообщении.

Он поднимался на гору в пределах учебно-тренировочных сборов Федерации альпинизма и скалолазания Киева. Мрачковский уже участвовал в таких сборах. Он ходил в горы с друзьями, покорил много вершин.

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Вершина Тетнульд высотой 4852 м размещается в Грузии, в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта.

Тело пропавшей украинки Яны Кривошеи нашли в Турции. Его обнаружили с помощью аэрофотосъемки, проводимой разведывательный самолет жандармерии, сообщает пресс-служба Украинского портала Турции. Женщину нашли мертвой рядом с вершиной горы Геик Севриси.