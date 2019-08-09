Украинских наркодилеров выпустили под суммарный залог $1 млн

Аброськин рассказал о ходе дела украинских наркодилеров. Фото: Корреспондент

Двум контрабандистам кокаина с организатором изменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест без применения браслета отслеживания.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на встрече с представителями Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства юстиции США.

Работники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции задержали 9-х фигурантов. Избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Размер залога колебался от 3 до 100 млн грн.

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Двое подозреваемых, среди которых - и организатор, внесли залог в размере 10 млн грн. Ночью, по решению суда, они находятся под домашним арестом. Место нахождения обоих не контролируется браслетами отслеживания. Подозреваемым также изменен размер залога - до 500 тыс. грн.

Третьему фигуранту дела следователь судья изменил размер залога - с 3 млн грн до 570 тыс. грн. Применение электронного средства контроля тоже не будет. Залог он также оплатил.

Таким образом, из-под стражи вышли 3 фигуранта, которые подозреваются в совершении особо тяжкого преступления. В то же время четвертому фигуранту следственный судья по ходатайству стороны защиты изменил размер залога с 26 до 3 млн грн.

В 2020-м в Украине планируют открыть офис подразделения противодействия наркопреступности США. Об этом говорили 8 августа во время встречи первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и руководителя офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Минюста США в Варшаве Джейсона Шумахера.