Украинских наркодилеров выпустили под суммарный залог $1 млн

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 522
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1224
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2592
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2007
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4275
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13797
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15498
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 792
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2925
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3483
Фото
Все фото
3
4
5
7
5
Женщину забил до смерти 37-летний сын
Женщину забил до смерти 37-летний сын
Человеческие останки нашли в выгоревшей траве
Человеческие останки нашли в выгоревшей траве
Россиянин готовил диверсию на военном аэродроме
Россиянин готовил диверсию на военном аэродроме
Бус с украинцами разбился в Чехии: первые данные о погибших и пострадавших
Бус с украинцами разбился в Чехии: первые данные о погибших и пострадавших
Бизнесмен и адвокат разбились на трассе
Бизнесмен и адвокат разбились на трассе
Видео
Все видео
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
Появились подробности взрыва на военном объекте в России
Появились подробности взрыва на военном объекте в России
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
Смерч повредил кровлю дома-интерната
Смерч повредил кровлю дома-интерната
Мужчина ограбил онкобольную девочку
Мужчина ограбил онкобольную девочку
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 4025
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3825
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 792
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7578
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 270
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
пятница, 09 августа 2019 11:12

Украинских наркодилеров выпустили под суммарный залог $1 млн

  Комментировать
Украинских наркодилеров выпустили под суммарный залог $1 млн
Аброськин рассказал о ходе дела украинских наркодилеров. Фото: Корреспондент

Двум контрабандистам кокаина с организатором изменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест без применения браслета отслеживания.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на встрече с представителями Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства юстиции США.

Работники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции задержали 9-х фигурантов. Избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Размер залога колебался от 3 до 100 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России глава фонда "Город без наркотиков" отравился наркотиками

Двое подозреваемых, среди которых - и организатор, внесли залог в размере 10 млн грн. Ночью, по решению суда, они находятся под домашним арестом. Место нахождения обоих не контролируется браслетами отслеживания. Подозреваемым также изменен размер залога - до 500 тыс. грн.

Третьему фигуранту дела следователь судья изменил размер залога - с 3 млн грн до 570 тыс. грн. Применение электронного средства контроля тоже не будет. Залог он также оплатил.

Таким образом, из-под стражи вышли 3 фигуранта, которые подозреваются в совершении особо тяжкого преступления. В то же время четвертому фигуранту следственный судья по ходатайству стороны защиты изменил размер залога с 26 до 3 млн грн.

В 2020-м в Украине планируют открыть офис подразделения противодействия наркопреступности США.

Об этом говорили 8 августа во время встречи первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и руководителя офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Минюста США в Варшаве Джейсона Шумахера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинских наркодилеров выпустили под суммарный залог $1 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Приняли документ, который изменил жизнь крестьян

Турецких матросов палками выгоняли на бой с казаками

4 украинцев расстреляли после победы в футбольном матче

Самое читаемое
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину 2 Просмотров: 53497
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 52647
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 37928
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 33922
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 19 Просмотров: 26659
Происшествия
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
 Просмотров: 954
Пьяный сын депутата убил человека
Пьяный сын депутата убил человека Просмотров: 1080
Женщину забил до смерти 37-летний сын
Женщину забил до смерти 37-летний сын
3
 Просмотров: 729
Ограбили офис депутата - вора подстрелили
Ограбили офис депутата - вора подстрелили Просмотров: 225
Появились подробности взрыва на военном объекте в России
Появились подробности взрыва на военном объекте в России
 Просмотров: 1575
Больше всего комментируют
19
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
15
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
5
"Роттердамом+" обманули потребителей на более чем 18 млрд грн: НАБУ трясет топ-чиновников
3
Российские войска перешли границу Грузии
2
Почему каждый восьмой абитуриент отказался от бюджета
Голосов: 865
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua