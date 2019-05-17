Украинские военные уничтожили грузовик боевиков

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 4680
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 45778
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 963
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1359
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2133
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 765
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 333
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6373
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7533
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1854
Фото
Все фото
4
3
3
4
6
В частном доме обнаружили авиационное вооружение - хотели продать странам Африки
В частном доме обнаружили авиационное вооружение - хотели продать странам Африки
500 рыбаков на лодках перекрыли Дунай
500 рыбаков на лодках перекрыли Дунай
Пытки и побои вместо лечения: прикрыли &quot;реабилитационный центр&quot;
Пытки и побои вместо лечения: прикрыли "реабилитационный центр"
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн
В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн
Видео
Все видео
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Украинские военные уничтожили грузовик боевиков
Украинские военные уничтожили грузовик боевиков
Мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе
Мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В центре столицы образовался фонтан
В центре столицы образовался фонтан
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 333
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 585
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1710
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9387
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1323
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 288
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
пятница, 17 мая 2019 10:40

Украинские военные уничтожили грузовик боевиков

  Комментировать
Украинские военные уничтожили грузовик боевиков
Бойцы 54-й бригады ВСУ с помощью дрона выследили грузовик, которий подвозил на позиции оккупантов боеприпасы, и ударили по нем. Фото: скриншот.

Бойцы 54 бригады ВСУ с помощью дрона выследили грузовик, который подвозил на позиции оккупантов боеприпасы, и ударили по нем.

На одну из передовых позиций боевиков часто - раз в неделю - заезжал грузовик. С позиции массированно обстреливали передний край сил ООС, заметили военные.

"54 бригада, с позиций которой происходили обстрелы, очень заинтересовалась грузовиком. Здесь не нужно быть большим профи, чтобы понять, что он подвозил на позиции боеприпасы и, скорее всего, продукты и воду. За позицию "взялись серьезно". Пытались фиксировать все, что на ней и рядом происходит. В один из теплых весенних дней боевая группа К-2 из 54 бригады с помощью дрона выследила грузовик и уничтожила. Машину можно отправить на металлолом. Больше она подвозить боеприпасы не сможет", - передает волонтер Юрий Місягин в YouTube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине разрабатывают альтернативу опасному миномету "Молот"

Отмечается, что после этого на вражеской позиции наступила тишина.

Морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу - специальное упражнение на выносливость.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские военные уничтожили грузовик боевиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Под давлением народа президент подал в отставку

Самое читаемое
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 50737
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 45841
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 36424
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 28755
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
8
 Просмотров: 21791
Происшествия
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
 Просмотров: 405
Киберпреступники ограбили своих жертв на $100 млн
Киберпреступники ограбили своих жертв на $100 млн Просмотров: 153
Мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе
Мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе
 Просмотров: 270
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В столице подросток выбросился с 16 этажа
 Просмотров: 720
Чиновника Геокадастра задержали на взятке
Чиновника Геокадастра задержали на взятке Просмотров: 225
Больше всего комментируют
11
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
3
Рада определилась с днем инаугурации Зеленского
Голосов: 495
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua