Украинские военные уничтожили грузовик боевиков

Бойцы 54-й бригады ВСУ с помощью дрона выследили грузовик, которий подвозил на позиции оккупантов боеприпасы, и ударили по нем. Фото: скриншот.

Бойцы 54 бригады ВСУ с помощью дрона выследили грузовик, который подвозил на позиции оккупантов боеприпасы, и ударили по нем.

На одну из передовых позиций боевиков часто - раз в неделю - заезжал грузовик. С позиции массированно обстреливали передний край сил ООС, заметили военные.

"54 бригада, с позиций которой происходили обстрелы, очень заинтересовалась грузовиком. Здесь не нужно быть большим профи, чтобы понять, что он подвозил на позиции боеприпасы и, скорее всего, продукты и воду. За позицию "взялись серьезно". Пытались фиксировать все, что на ней и рядом происходит. В один из теплых весенних дней боевая группа К-2 из 54 бригады с помощью дрона выследила грузовик и уничтожила. Машину можно отправить на металлолом. Больше она подвозить боеприпасы не сможет", - передает волонтер Юрий Місягин в YouTube.

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Отмечается, что после этого на вражеской позиции наступила тишина.

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