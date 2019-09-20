Украинские полицейские помогли разоблачить женщин, которые снимали детское порно в Бразилии

Киберполиции поймала супругов, которые снимало порно с 4-летней дочкой.Фото: Україна нова

В городе Сан-Паулу, что в Бразилии, задержали двух женщин за создание и распространение детской порнографии.

Схватить их помогла информация, предоставленная украинской киберполицией, сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

Во время досудебного расследования уголовного дела в отношении украинских супругов, которыеи эксплуатировали свою 4-летнюю дочь для создания порно, сотрудники Департамента киберполиции установили еще нескольких человек, которые использовали детей для создания порно. Ими оказались жители Бразилии.

Сообщники с помощью закрытого интернет канала обменивались порнографическими видео и делали друг другу заказы относительно формата изготовления детской порнографии. Видео из Украины направлялись в Бразилии и наоборот.

Информацию об их противоправной деятельности украинские полицейские передали коллегам в Бразилию.

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Благодаря полученной информации Федеральная полиция Бразилии в мае задержала одного из соучастников – гражданина Бразилии. 19 сентября во время второй фазы операции было задержано еще двух женщин, которые использовали собственных детей (5, 6 и 11 лет) для создания порнографического контента на территории Бразилии.

Дело в отношении их соучастников из Украины уже направлено в суд. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в Славутиче Киевской области киберполиция задержала 40-летнего мужчину, который снимал порноролики с участием собственных детей и распространял в интернете за деньги. Своего пятилетнего сына и двухлетнюю дочку он снимал от рождения.