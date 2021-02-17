Украинские Бонни и Клайд попались через несколько часов

Автор: hr.npu.gov.ua На Херсонщине вооруженные ножом мужчина и женщина ограбили 43-летнюю администратора отеля. Подозреваемых задержали через несколько часов

В Новой Каховке Херсонской области вооруженные ножом мужчина и женщина ограбили 43-летнюю администратора отеля. Накануне они попросились переночевать одну ночь, документов не имели. Когда выселялись, напали на сотрудницу и забрали деньги из кассы и сейфа.

На протяжении 30 мин. подозреваемых установили, а через 2 ч. задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Пара выселялась около 4:00. Мужчина прижал к администратору отеля нож и стал им угрожать. Потерпевшая отдала все деньги, которые были в отеле - 150 долларов и 5 тысяч гривен. Мужчина с женщиной забрали мобильные телефоны, которые были на рецепции и скрылись. Потерпевшая сразу позвонила в полицию с собственного телефона", - сказано в сообщении.

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Грабителями оказались 50-летний мужчина и 37-летняя женщина.

"Подозреваемого заметили на одной из улиц города. Мужчина переоделся и максимально закрыл свое лицо, но он имел травму и хромал, по чему его и узнали полицейские. А его сообщницу задержали в одном из магазинов города Алешки, где женщина собиралась потратить похищенные деньги на покупку алкоголя", - рассказал начальник полиции Каховского района Вадим Парфентьев.

Полицейские сообщили преступникам о подозрении. Сегодня суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. За разбой им грозит до 10 лет тюрьмы.

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