Украинская туристка погибла в Египте - СМИ

Во время сноркелинга в Египте погибла украинка. Фото: turkeyinlife.com

Во время отдыха в Египте погибла гражданка Украины.

Жительница Ровно утонула, когда занималась подводным плаванием 17 февраля. Об этом сообщает "Радио Трек" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в Египте ровенчанка отдыхала вместе с мужем. Он во время сноркелинга, подводного плавания, находился рядом с ней.

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"Внезапно она исчезла из виду. Мужчина позвал спасателей, но спасти женщину не удалось", - говорится в сообщении.

Официального подтверждения о такой трагедии за рубежом с гражданкой Украины пока нет.

На Мальдивских островах автобус насмерть сбил 31-летнюю украинскую туристку. Женщина гуляла со своей подругой. Авария произошла в столичном пригороде Хулхумале.