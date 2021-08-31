Украинская семья попала в ДТП в Австрии, дети погибли

В Нижней Австрии в смертельное ДТП попала украинская семья.

Погибли двое маленьких детей. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Авария произошла 31 августа в 5:15 на трассе Зюдаутобан (A2). Автомобиль с итальянским номерным знаком, которым путешествовала семья, поломался посреди трассы и встал на третьей полосе. Авто с австрийцем за рулем, которое двигалось сзади, не смогло вовремя затормозить и врезалось на полном ходу.

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В результате погибли двое детей, сидящих на заднем сиденье: 6-летний мальчик умер сразу после госпитализации, через несколько часов - его 2-летний брат.

Детей, которые сидели на заднем сиденье, пришлось реанимировать на месте. Затем обоих доставили в разные больницы в Вене.

Родители мальчиков - 42 и 34 года - также получили травмы. Их доставили в государственную больницу Бадена. 40-летний гражданин Австрии получил незначительные травмы.

На месте аварии работали два аварийные вертолеты и многочисленные спасательные машины.

В аварии в Польше погиб водитель 51-летний Петр Радыш. Мужчина родом из села Шубранец Черновицкой области. Перевозил пассажиров рейсовым автобусом Вроцлав - Черновцы. Его жена умерла. Сам воспитывал троих детей. Самому младшему сыну 12 лет.