Украинская полиция не справилась: в Польше задержали убийцу украинских детей

В Польше задержали украинца, который организовал игру "Синий кит". Фото: Reuters

В Польше задержали 24-летнего гражданина Украины, который привлек подростков к смертельно опасной игре "Синий кит".

Украинец создал закрытую группу в социальной сети "ВКонтакте", куда активно присоединялись участники. Об этом сообщает польский телеканал TVP3.

До того времени, когда о деятельности украинца стало известно правоохранителям, некоторые участники игры уже дошли до стадии нанесения себе увечий. Так, в одной из девушек украинского происхождения, которая присоединилась к игре, были обнаружены характерные следы на теле, свидетельствующие о выполнении задач куратора.

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Украинцу инкриминируют подстрекательство несовершеннолетних к опасным занятиям и самоубийству. Полиция хочет арестовать подозреваемого.

В Украине среди школьников распространяется новое опасное увлечение. Его уже назвали "Монетка".