Украинок отправляли в сексуальное рабство в Турцию

В Киеве задержали 28-летнюю одесситку, которая отправляла 2-х женщин заниматься проституцией в Турции. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве 18 февраля задержали 28-летнюю одесситку, которая отправляла 2 женщин заниматься проституцией в Турции.

Женщина действовала в сговоре с гражданином Турецкой Республики. Подыскивала в столице женщин, которые находились в трудном материальном положении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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"Пострадавшим предлагалась работа в сфере оказания сексуальных услуг с заработной платой в размере 100-200 долларов за 1 час предоставления таких услуг. Часть денег необходимо было передавать сутенеру, который находится в Стамбуле. Таким образом сообщники завербовали 2 жительниц столицы", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Киеве задержали 40-летнюю одесситку, которая вербовала девушек в сексуальное рабство в Турции. Она подыскивала в Киеве девушек, которым нужны были деньги, предлагала им работать. Действовала тоже в сговоре с турком. Девушкам предлагали работу на территории города Стамбул в сфере оказания сексуальных услуг с привлекательной прибылью, часть которой необходимо было передавать работодателю.