Украинку нашли мертвой после знакомства с корейцем в ночном клубе в Москве

В России нашли мертвой 27-летнюю украинку. Фото - zaxid.media

В квартире в центре Москвы, которую арендует гражданин Южной Кореи, нашли тело 27-летней украинки.

Отмечается, что тело обнаружил 2 февраля в квартире в Проточном переулке арендатор - 44-летний кореец. Он рассказал, что встретился с женщиной в ночном клубе и привел к себе. Всю ночь они пили алкоголь. Затем женщина пошла в душ, а мужчина заснул, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источники в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аллу Клишту убили в Германии

Утром он обнаружил тело женщины в пустой ванне, после чего попросил охрану дома вызвать скорую помощь. Тело доставили в морг для установления причины смерти.

Известно, что мужчина занимает руководящую должность в корейской ритейловой компании Lotte Shopping Rus.

В Москве нашли мертвой украинку 27-летнюю Юлию Бучевскую. Тело обнаружили в гостинице в центре города. Женщина в сутки оформила номер. Была прикована наручниками к спинке кровати.