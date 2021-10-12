Украинки перевозили запрещенные химикаты в ведрах из-под мороженого

Фото: СБУ

В аэропорту "Борисполь" задержали украинок, которые пытались ввезти оптовую партию псевдоэфедрина - прекурсора для изготовления психотропных.

У пяти человек изъяли почти 80 кг химикатов. На черном рынке они в среднем стоят 12 млн грн, передает СБУ.

Почти 400 тыс. таблеток контрабандистки скрыли в багаже ​​среди личных вещей. Положили их в ведра из-под мороженого.

Прекурсоры переправляли из одной африканской страны для продажи.

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Сейчас решают вопрос о сообщении злоумышленницам о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинец пытался контрабандой провезти через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей более 60 новых моделей смартфонов Apple. Для прохождения контроля мужчина выбрал "зеленый коридор". Показал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию или ограниченных к перемещению через границу.