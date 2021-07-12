Украинка пыталась ввезти патроны из Польши

Фото: ГПСУ

Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки.

Спрятала груз под сиденьем и обшивкой автомобиля. Таможенники контрабанду обнаружили, сообщает Госпогранслужба.

Она попала в Украину на автомобиле Reno через пункт пропуска "Ягодин".

У женщины изъяли пули калибров 7,83 мм и 8,6 мм и 24 телескопических дубинки.

"Выяснилось, что женщина скрыто перевозил 800 гильз калибра 7,62 мм, 4,5 тыс. пуль калибра 7,83 мм и 8,6 мм", - говорится в сообщении.

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Груз и автомобиль конфисковали. Началось расследование.

МВД опровергло информацию о том, что румынские пограничники задержали крупную партию оружия. Оружие якобы вези из Украины. В МВД говорят, что эта информация не соответствует действительности