Украинец облепил спину iPhone и двинулся на таможенный контроль: фото "черепашки-ниндзя"

Фото: Киевская таможня

В международном аэропорту "Борисполь" украинец на теле вез шесть контрабандных смартфонов Apple.

С примотанными к спине iPhone-13 Pro Max он прилетел в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Таможенники отметили, что с багажом на спине мужчина был похож на черепашку-ниндзя.

"Мужчина не придумал ничего лучшего, как примотать мобильные телефоны вместе с упаковкой к собственному телу и прикрыть их верхней одеждой. Похожий таким образом на черепашку-ниндзя, гражданин привлек к себе внимание сразу нескольких контрольных служб", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщины прилетели в Украину с чемоданами валюты и ювелирки: сумма "багажа" шокирует

Согласно чекам, стоимость обнаруженных телефонов составляет около 200 тыс. грн. Рыночная цена в Украине этой модели значительно дороже. На украинца был составлен протокол за нарушение таможенных правил.

"Данная статья предусматривает уплату штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров и их конфискацию", – пояснили таможенники.

В октябре этого года украинец пытался контрабандой провезти через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей более 60 новых моделей смартфонов Apple. Для прохождения контроля мужчина тоже выбрал "зеленый коридор". Заверив, что нет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу. Однако это не сработало.