Украинец, который перевозил нелегалов в Польше, попал в аварию

В Польше водитель-украинец попал в аварию.
Он управлял автобусом с нелегалами, сообщает RMF24.
Авария произошла на 122 км автомагистрали А2 в Великопольском воеводстве.
Автобус имел чешские регистрационные номера. Его использовали для доставки товаров, автобус не был приспособлен для перевозки людей. Мигрантов плотно разместили в грузовом пространстве автомобиля.
"Внутри было 15 иностранцев, не имеющих документов", - сказал представитель полиции воеводства Анджей Боровяк.
Четырех травмированных госпитализировали с травмами головы, ног и груди.
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Пассажиры оказались гражданами Ирака и Турции. Все они хотели попасть в Германию.
Водитель автобуса скрылся с места ДТП. Его задержали. Он гражданин Украины. Продолжаются поиски еще одного человека.
В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик, есть пострадавшие. Авария произошла утром 14 октября на автомагистрали А4 в населенном пункте Магнушовице Опольского воеводства. Об этом сообщила пресс-служба полиции города Ополе.
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