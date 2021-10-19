Украинец, который перевозил нелегалов в Польше, попал в аварию

Мужчина пытался убежать, но был задержан. Фото: The Robot

В Польше водитель-украинец попал в аварию.

Он управлял автобусом с нелегалами, сообщает RMF24.

Авария произошла на 122 км автомагистрали А2 в Великопольском воеводстве.

Автобус имел чешские регистрационные номера. Его использовали для доставки товаров, автобус не был приспособлен для перевозки людей. Мигрантов плотно разместили в грузовом пространстве автомобиля.

"Внутри было 15 иностранцев, не имеющих документов", - сказал представитель полиции воеводства Анджей Боровяк.

Четырех травмированных госпитализировали с травмами головы, ног и груди.

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Пассажиры оказались гражданами Ирака и Турции. Все они хотели попасть в Германию.

Водитель автобуса скрылся с места ДТП. Его задержали. Он гражданин Украины. Продолжаются поиски еще одного человека.

В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик, есть пострадавшие. Авария произошла утром 14 октября на автомагистрали А4 в населенном пункте Магнушовице Опольского воеводства. Об этом сообщила пресс-служба полиции города Ополе.