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среда, 20 ноября 2019 08:23

Украинцы зарабатывали на порно 3 млн грн в месяц
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В Кривом Роге задержали 4-х организаторов онлайн-порнобизнеса
Фото: dp.npu.gov.ua
В Кривом Роге задержали 4-х организаторов онлайн-порнобизнеса
В Кривом Роге задержали 4-х организаторов онлайн-порнобизнеса

В Кривом Роге на Днепропетровщине задержали 4-х организаторов онлайн-порнобизнеса.

Группа состояла из 32-летнего мужчины и трех женщин в возрасте от 23 до 27 лет. Они вербовали девушек, которые в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали порнографическое видео. Ежемесячно на его изготовлении и сбыте организаторы "бизнеса" имели более 3 млн грн прибыли, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина арендовал три квартиры и устроил их под порностудии. Женщины занимались вербовкой молодых девушек - размещали объявления в соцсетях и на досках объявлений. Затем приглашали женщин в вербовочный центр на собеседование. Лучших допускали к работе в порностудиях. Полицейские установили 25 девушек", - сказано в сообщении.

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Во время обысков в трех порностудиях и вербовочном центре полицейские изъяли около 100 тыс. грн, $ 2 тыс., 15 компьютеров, 10 вебкамер и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство. Трем особам вручены уведомления о подозрении, в отношении четвертого фигуранта собирается доказательная база. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В Киеве разоблачили порностудию, в которой работали шесть девушек. Злоумышленники оборудовали порно веб-студию в арендованной квартире. Продукцию размещали на специальных порносайтах.

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Дата
20
ноября

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