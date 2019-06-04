Украинцы собирают подписи за отставку Авакова

Униан Убийство 5-летнего мальчика: украинцы собирают подписи за отставку Арсена Авакова

Украинцы требуют отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

Петицию "О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко.

По состоянию на 11:30 часов 4 июня ее подписали уже более 5 тыс. человек. Для рассмотрения президентом петиция должен набрать более 25 тыс. голосов в течение трех месяцев.

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада Украины. Для этого необходимо большинство, 226 народных депутатов.

Поздно вечером 3 июня руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяславе-Хмельницком. Вечером под стенами МВД в Киеве состоялся митинг с требованием отставки министра Авакова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство 5-летнего мальчика: подозреваемого взяли под стражу

3 июня 5-летний мальчик, которого ранили патрульные полицейские в Переяславе-Хмельницком Киевской области, умер в больнице.

Руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области отстранены от исполнения служебных обязанностей после смерти 5-летнего Кирилла, которого ранили полицейские. Сейчас принимаются решения об их дальнейшем пребывании в органах полиции.