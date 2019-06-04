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вторник, 04 июня 2019 11:44

Украинцы собирают подписи за отставку Авакова

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Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Униан Убийство 5-летнего мальчика: украинцы собирают подписи за отставку Арсена Авакова

Украинцы требуют отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

Петицию "О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко.

По состоянию на 11:30 часов 4 июня ее подписали уже более 5 тыс. человек. Для рассмотрения президентом петиция должен набрать более 25 тыс. голосов в течение трех месяцев.

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада Украины. Для этого необходимо большинство, 226 народных депутатов.

Поздно вечером 3 июня руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяславе-Хмельницком. Вечером под стенами МВД в Киеве состоялся митинг с требованием отставки министра Авакова.

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3 июня 5-летний мальчик, которого ранили патрульные полицейские в Переяславе-Хмельницком Киевской области, умер в больнице.

Руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области отстранены от исполнения служебных обязанностей после смерти 5-летнего Кирилла, которого ранили полицейские.

Сейчас принимаются решения об их дальнейшем пребывании в органах полиции.

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Комментарии

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Дата
04
июня

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