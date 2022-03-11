Украинцы сбили вражеский Су-34

Самолет сбили возле Чернигова. Фото: "Всевидящее око"

В Чернигове украинцы сбили вражеский самолет.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям. Верьте в своих защитников! Вместе - к победе!" – говорится в сообщении.

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Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.