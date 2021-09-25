Украинцы разбились в Венгрии

Фото: mukachevo.net

В ДТП возле венгерского города Абонь погибли пять человек, в том числе двое граждан Украины. Их микроавтобус на большой скорости въехал в грузовик.

Автотроща произошла 24 сентября в 16:40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок, пишет Mukachevo.net.

Отмечается, что в микроавтобусе ехали трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.

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Водитель грузовика невредим. Говорит, что остановился, потому что другие машины стали впереди.

"Я остановился, потому что остановилось движение транспорта впереди. Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", - рассказал Даниэль, водитель грузовика, в который въехал микроавтобус,

Мужчина вышел, чтобы узнать, что произошло. Но, к сожалению, помочь уже ничем не смог.

Причины аварии устанавливаются.

В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами. Два человека погибли, еще семеро оказались в больнице. Авария произошла на 98-м километре скоростной трассы М3 в направлении Будапешта - вблизи города Кал. Там столкнулись пять машин.