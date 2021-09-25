Украинцы разбились в Венгрии

В ДТП возле венгерского города Абонь погибли пять человек, в том числе двое граждан Украины. Их микроавтобус на большой скорости въехал в грузовик.
Автотроща произошла 24 сентября в 16:40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок, пишет Mukachevo.net.
Отмечается, что в микроавтобусе ехали трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше в ДТП погиб украинец
Водитель грузовика невредим. Говорит, что остановился, потому что другие машины стали впереди.
"Я остановился, потому что остановилось движение транспорта впереди. Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", - рассказал Даниэль, водитель грузовика, в который въехал микроавтобус,
Мужчина вышел, чтобы узнать, что произошло. Но, к сожалению, помочь уже ничем не смог.
Причины аварии устанавливаются.
В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами. Два человека погибли, еще семеро оказались в больнице.
Авария произошла на 98-м километре скоростной трассы М3 в направлении Будапешта - вблизи города Кал. Там столкнулись пять машин.
Комментарии