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суббота, 16 октября 2021 17:14

Украинцы разбились в смертельной аварии в Польше
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В Польше разбился автомобиль с украинцами. 19-летняя пассажирка погибла
Фото: gazetalubuska.pl
В Польше разбился автомобиль с украинцами. 19-летняя пассажирка погибла
В Польше разбился автомобиль с украинцами. 19-летняя пассажирка погибла
В Польше разбился автомобиль с украинцами. 19-летняя пассажирка погибла

Ночью 16 октября на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень в Польше разбился автомобиль Nissan с украинцами. 31-летний водитель выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка, сообщает Gazeta Lubuska.

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"По непонятным причинам машина выехала на встречную полосу, въехала в канаву и перевернулась. В машине ехали несколько человек, никто серьезно не пострадал. 19-летнюю пассажирку реанимировать не удалось", - сообщила пресс-секретарь полиции города Жары Анета Берестецкая.

Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские. Ведется следствие.

В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик, есть пострадавшие.

Авария произошла в населенном пункте Магнушовице Опольского воеводства. Микроавтобус с восемью украинцами въехал в грузовик с прицепом, который двигался впереди. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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Дата
16
октября

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