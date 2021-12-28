Украинцы разбились в ДТП в Словакии

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В Словакии в ДТП погибли 42-летняя украинка и ее 20-летний пассажир. Еще один пассажир травмировался.

Авария произошла в Собранецком районе 25 декабря, сообщили в местной полиции.

"42-летняя украинка за рулем Seat Leon, проезжая левосторонний поворот за селом Тибава, не рассчитала скорость, вылетела с дороги в кювет и врезалась в бетонный мостик. 20-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье авто, и водитель получили смертельные травмы", - сказано в сообщении.

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Украинец, который был на переднем сиденье авто, получил серьезные травмы, говорится в сообщении медиков.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

В Польше недалеко от села Бабск в Лодзинском воеводстве в аварии погибли двое украинцев 38 и 39 лет. Ехали в легковушке Mersedes и слетели с дороги. Вероятной причиной смертельной аварии могла стать мокрая и скользкая дорога и превышение безопасной скорости движения.