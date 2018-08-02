Украинцы попали в масштабную аварию в Беларуси

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В Оршанском районе Беларуси попал в ДТП автобус международного сообщения Киев-Таллинн. Как сообщает Управление внутренних дел Витебского облисполкома, авария произошла около 4:30 утра. В автобусе находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России.

По предварительной информации, водитель заснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле села Светлочевка наехал на световую опору, после чего автобус перевернулся на бок в кювет.

"В больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается", - сообщили в УВД.

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Сотрудники милиции и работники МЧС Беларуси организовали доставку людей в гостиницу, им предоставляют и другую необходимая помощь.

"В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором пассажиры продолжат поездку в сопровождении ГАИ", - добавили правоохранители.

В Ростовской области 1 августа в ДТП погибли шесть человек. Еще двух госпитализировали. Авария произошла из-за столкновения КамАЗа и микроавтобуса Volkswagen Transporter.