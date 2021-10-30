Украинца в Польше преследовали пять машин полиции

Муж успел проехать несколько сел. Фото: TVP3 Szczecin

35-летний украинец за рулем Mercedes в Польше убегал от полиции.

Его ловили пять машин стражей порядка, пишет e-KG.pl.

Полицейские заметили авто украинца возле Страмницы Западнопоморского воеводства. Тот отказался остановиться для осмотра. Полицейские вызвали подкрепление и начали преследование. Водитель дважды таранил авто полиции. Украинца вместе с пассажиром удалось задержать на кольцевой дороге Колобжега.

Мужчина отказался от проверки на алкотестере. Его забрали в больницу для анализа крови.

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Украинец успел проехать несколько населённых пунктов. Поймать нарушителя удалось только тогда, когда правоохранители заблокировали дорогу.

Пострадавших нет.

В польском Тарчине 44-летний украинец попался на пьяном вождении. Содержание алкоголя в его крови шокировало полицейских. Алкотестер показал смертельную дозу для человека – 5 промилле.