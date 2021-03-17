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четверг, 18 марта 2021 09:06

Украина всколыхнуло зверское убийство 7-летней девочки: как уберечь детей и на кого обращать внимание
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11 марта Украину всколыхнула страшная новость: в Счастливом на Херсонщине нашли изнасилованной и задушенной 7-летнюю Марию Борисову. Она исчезла 7 марта, когда играла с 10-летним братом и соседскими детьми недалеко от дома. Последний раз ее видели возле дома отца. Что было дальше - никто не знал.

На насильника и убийцу полицейские вышли 13 марта. В тот день в селе прощались с девочкой. А оперативники продолжали поиски подозреваемого. Сосед отца Марии - 62-летний Николай, - был в их числе. Полицейские нашли его с порезанными венами, оказали помощь и отправили в больницу. На следующий день получили результат ДНК-экспертизы, которая установила его причастность к преступлению.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official
  В Счастливом на Херсонщине похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Через 5 дней ее тело нашли в недострое. Была изнасилована и задушена, по результатам экспертизы
В Счастливом на Херсонщине похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Через 5 дней ее тело нашли в недострое. Была изнасилована и задушена, по результатам экспертизы

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Известий о них ждала вся Украина

Похожая смерть постигла 13-летнюю Инну Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области. Исчезла 23 июня 2019-го. Днем пошла в магазин за хлебом и лимонадом и не вернулась. Родители о ее исчезновении сообщили через шесть дней. Не сразу заметили отсутствие дочери, потому что выпивали. Тело школьницы нашли в зарослях на краю села 5 июля. Ее изнасиловали и задушили. В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Ему в то время было 24 года, родом из Сумской области. В селе жил недавно. Имел прозвище Дымок. Пас овец у местного фермера. С Инной был знаком. Он и указал, где спрятал тело. Следователям объяснил: когда остался с девушкой наедине, решил ее изнасиловать. Чтобы никому не рассказала - задушил. Есть ли приговор в деле - не известно.

Автор: dp.npu.gov.ua
  Исчезновение 13-летней Инны Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской родители заметили через 6 дней. Девушку нашли изнасилованной и задушенной в дебрях
Исчезновение 13-летней Инны Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской родители заметили через 6 дней. Девушку нашли изнасилованной и задушенной в дебрях

13 июня 2019 года в Ивановке Одесской области исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко. Около 14:00 девочка вышла из местного Привоза, где работает ее мать, и больше ее никто не видел. Телефон не отвечал. Тело Дарьи нашли после 3-го визита к местным предпринимателям Тарасовым на шестой день поисков, 19 июня. Обнаружили в выгребной яме уличного туалета. В преступлении сразу заподозрили их сына Николая. На первых допросах признался, что преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность". Решил убить девушку. Проткнул ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал к ногам 5 камней и бросил тело в яму. Одежду облил бензином и сжег. Его приговорили к 15 годам за решеткой 21 января этого года. Родители девочки и прокуратура подали апелляции.

Автор: od.npu.gov.ua
  11-летнюю Дарью Лукьяненко из Ивановки в Одесской области в течение 6 суток искали более 500 человек. Тело обнаружили в выгребной яме туалета предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын супругов - Николай. Он принимал активное участие в поисках пропавшей
11-летнюю Дарью Лукьяненко из Ивановки в Одесской области в течение 6 суток искали более 500 человек. Тело обнаружили в выгребной яме туалета предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын супругов - Николай. Он принимал активное участие в поисках пропавшей

25 августа 2018-го объявили в розыск 16-летнюю Диану Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. Тело пропавшей нашли 26 марта 2019 года во время полевых работ вблизи села Новая Поляна. Подозреваемого в убийстве девушки искали 10 месяцев. Это 28-летний Николай Середницкий из села Новотреповка Знаменского района. Прятался в Польше. 13 августа 2019-го его задержали местные правоохранители. Суд над ним продолжается.

Автор: Facebook Дианы Хриненко
  16-летняя Диана Хриненко из села Субботцы в Кировоградской области исчезла в ночь на 25 августа 2018-го. Через 7 месяцев ее останки нашли закопанными в поле соседнего села
16-летняя Диана Хриненко из села Субботцы в Кировоградской области исчезла в ночь на 25 августа 2018-го. Через 7 месяцев ее останки нашли закопанными в поле соседнего села

26 июня 2017 года в городе Горняк Донецкой области нашли мертвой 6-летнюю Алину Васютину. Исчезла 19 июня, когда пошла в магазин за мороженым. Ребенка искали 8 суток. Тело с ножевым ранением обнаружили в подвале заброшенного дома. Девочку изнасиловали, установила экспертиза. По подозрению в убийстве полиция задержала местного 33-летнего мужчину. Ранее был судим за кражу, злоупотреблял алкоголем. Он ударил девочку не менее 40 раз ножом, затем душил подушкой, а когда девочка потеряла сознание, изнасиловал. На допросе признался в содеянном. Получил пожизненное заключение.

Автор: Евгений Бондаренко
  В городе Горняк Донецкой области нашли мертвой 6-летнюю Алину Васютину. Тело с ножевым ранением обнаружили в подвале заброшенного дома. Девочку изнасиловали, установила экспертиза
В городе Горняк Донецкой области нашли мертвой 6-летнюю Алину Васютину. Тело с ножевым ранением обнаружили в подвале заброшенного дома. Девочку изнасиловали, установила экспертиза

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Кто нападает - педофил или здоровый?

Чаще всего насилуют не педофилы. А полностью здоровые люди, говорит психиатр Александр Иванов.

"Педофилов примерно один процент. Остальные - идут на преступление под влиянием водочки, кого-то взрослая женщина не понимает, кого-то бросили. И вот он выбирает более слабого, кто не даст отпора", - говорит Иванов.

Дети не защищены

Законодательно дети, с точки зрения жертв, никак не защищены. А родители не несут ответственности за то, где бывают дети, с кем, чем занимаются. Пока с ними что-то не случится. Так считает адвокат Сергей Старенький.

"Дети часто передвигаются сами по улицам, играют. Без присмотра родителей или кого-либо из взрослых. И никто за это не отвечает. Максимально, это, к примеру участковый может отругать мать. Это тоже часть проблема, на которую надо обращать большое внимание", - говорит Старенький.

Кто чаще становится жертвами преступлений

Чаще жертвами преступлений становятся дети из семей, где нет общения и полного взаимопонимания со взрослыми, говорит Александр Иванов.

"Это ни в коем случае не категорическое суждение. Но такая закономерность существует. Дети из семей, где родители умеют расположить к общему отдыху, где ребенок может подойти с любым вопросом и получить ответ, где существует полное доверие, реже становятся жертвами преступлений", - говорит Иванов.

Родители должны вдвое тщательнее следить за детьми

Как можно было бы исправить ситуацию

Дети не должны оставаться одни. Особенно в месяцах с повышенной опасностью. Родители и педагоги должны уделять больше внимания. А полиция должна работать на предупреждение преступлений. Увеличение наказания за преступления против детей не поможет и не приводит к уменьшению преступлений, говорит Сергей Старенький.

"В селе, где изнасиловали и убили Машу, живет четыре десятка бывших осужденных. Есть люди, которые имеют психические отклонения. Поэтому родители должны вдвое тщательнее следить за детьми. Участковый должен знать биографию, все привычки и возможности каждого, кто может нести угрозу. А если еще и был случай, что подозреваемый душил детей, бил, показывал половые органы - это уголовное преступление. Разврат или как минимум хулиганство. И то, что никакая работа не была проведена с этим человеком - это уже ненадлежащее исполнение обязанностей правоохранителями", - говорит адвокат.

Если человек хоть раз подняла руку на чужого ребенка - должен быть изолирован. А если еще и перед кем-то оголялся, имея за плечами судимости, должен идти в тюрьму, как рецидивист, добавляет Иванов.

2 ноября 2019 года в Одессе исчезла 14-летняя Дарья Дробот. Днем ушла с друзьями гулять и не вернулась. Вечером о ее исчезновении в полицию сообщила мать. На следующее утро девушку нашли убитой в лесополосе в Лиманском районе Одесской области. Перед смертью была изнасилована. Подозреваемого задержали через несколько дней. Им оказался знакомый Дарьи - 15-летний Кирилл Оленич. Он ожидает приговор.

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Дата
18
марта

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

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