"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями

После антиукраинских заявлений "фанат" Ленина записал видео с извинениями. Фото: скриншот с видео

16-летний киевлянин попал в скандал из-за антиукраинских высказываний. Он назвал российско-украинской войне "гражданской", а Украину - "неудачным проектом Запада".

Скандальные высказывания подросток публиковал в соцсетях, пишет УНИАН.

"Какая Украина? Нет такой страны. Украина - это неудачный проект Запада. Россия ни на кого не нападала. В Украине - гражданская война и бандеровская св**очь в этом виновата. Через год мне будет 18, и я из Киева поеду в ДНР воевать за идею", - писал он, в частности, в запрещенном в Украине" ВКонтакте ".

Также парень неоднократно выкладывал фото с памятником Владимиру Ленину и георгиевской лентой. Киевлянин заявил, что не поддерживает украинскую власть после Революции Достоинства. Призвал сделать русский язык "вторым государственным" и федерализировать Украины по российскому сценарию.

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"Я буду поддерживать украинскую власть при условии, что русский язык сделают вторым государственным, проведут референдум по вопросам федеративного устройства, запретят ультраправые организации, Украина вступит в Таможенный союз", - заявил несовершеннолетний.

В комментариях парень писал, что жил некоторое время в Авдеевке и ждал, чтобы Россия захватила этот город.

После огласки парень записал видео с извинениями.

"Я хотел бы извиниться перед патриотами Украины, перед украинской армией, перед всеми теми, кого я обидел. Я признаю: я был не прав. Пожалуйста, простите меня, я больше так делать не буду. Обещаю", - сказал подросток.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае. В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.