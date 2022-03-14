Украина получила программу для распознавания лиц оккупантов

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Минобороны Украины начало использовать технологию Clearview AI для распознавания лиц российских оккупантов.

Это поможет бороться с дезинформацией и идентифицировать погибших, передает Reuters.

"Украина получает бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI для лиц, что позволяет властям потенциально проверять людей на контрольно-пропускных пунктах", - говорит основатель и главный исполнительный директор стартапа Хоан Тон-Тоу.

В базе данных ее проекта более 10 млрд фотографий и более 2 млрд изображений из российской социальной сети "ВКонтакте".

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"Эта база данных может помочь Украине легче идентифицировать погибших, чем пытаться сопоставить отпечатки пальцев, и работает даже если есть повреждения лица", - говорится в сообщении.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.